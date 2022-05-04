صرف 30 ألف جنيه إعانة فورية لأسرة المؤذن المتوفى ليلة العيد| فيديوجراف

أعرب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عن خالص العزاء لأسرة المؤذن أيمن عيد السيد فتح الباب، مؤذن مسجد عبد الوهاب الشعراني بالقاهرة، والذي وافته المنية ليلة عيد الفطر إثر حادث، سائلاً المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حادث وفاة مؤذن عيد الفطر

ووجّه وزير الأوقاف بصرف مبلغ 30 ألف جنيه إعانة فورية وعاجلة لأسرة المؤذن المتوفى بالقاهرة ، مع التوصية بسرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرته.

وللمزيد حول توجيه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن حادث وفاة مؤذن عيد الفطر بمسجد عبدالوهاب الشعراني بالقاهرة شاهد الفيديوجراف التالي: