شاهد.. إقبال كبير على حديقة الحيوان في ثالث أيام العيد

توافد عدد كبير من الزوار على حديقة الحيوان بالجيزة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من البهجة والسرور على أوجه الكبار والصغار استماعا بالعيد.
وتشارك المواطنون الصور التذكارية داخل الحديقة مع الحيوانات المختلفة، وحرصوا على الاستمتاع بالأجواء والطقس المعتدل.
وشهدت الحديقة إقبالاً لليوم الثالث على التوالي، احتفالاً بالعيد، ويأتي الجميع من كل حدب وصوب قاصدين الاستمتاع رفقة الأهل والأصحاب بالأجواء.
ورصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر الزحام الشديد من قبل المواطنين على حديقة الحيوان منذ لحظات افتتاح الحديقة لاستقبال الزوار وحتى غلق أبوابها عصراً.