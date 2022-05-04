بمناسبة العيد.. هدايا مستقبل وطن لدور الأيتام والمسنين بمصر الجديدة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمصر الجديدة اليوم ثالث أيام عيد الفطر زيارات لعدد من دور الأيتام منها “دار الحسنات للأيتام بمنطقة روكسى ، ودار المروة للمسنين المقعدين بميدان الجامع"، وكانت الهدايا عبارة عن كعك العيد ومجموعات من الألعاب.



وقالت عبير عقيل أمينة المرأة والتى قامت بتنظيم الفعالية بمشاركة كل أعضاء هيئة مكتبها ، إن ما شهدته من فرحة على وجوه الأيتام والمسنين كان له بالغ الأثر فى نفوسنا، وبالتالى قررنا عمل زيارة كل شهر وتقديم كل الدعم والمساندة الدائمة لهم، مضيفة أن العمل الإنسانى دائما ما يترك فى النفوس أثرا طيبا وهو ما تحرص عليه أمانة مصر الجديدة.

وفى سياق متصل نظمت أمانة المرأة، وخالد رفعت امين العمل الجماهيرى وخالد مدحت أمين الشباب، فعالية احتفالات العيد والتى شملت توزيع كعك العيد وبعض الهدايا فى محيط مساجد الثورة والخلفاء الراشدين وجمال الدين الافغانى والماظة ومنشية البكرى وذلك بمشاركة شباب الحزب وهيئة مكتب الأمانات المنظمة.

وتفاعل المواطنون مع الفعالية، مؤكدين أهمية ودور العمل الحزبى ومشاركة الشارع السياسى فى كل المناسبات وقدموا شكرا خاصا لحزب مستقبل وطن باعتباره الحزب الأكثر جماهيريه ولديه دائما افكار وحلول لمشاكل الناس.

وفى تجربة جديدة ومتميزه وفى إطار ربط شباب الحزب بأهالى منطقتهم ، قام شباب المنطقة المنضمون للحزب بتوزيع هدايا العيد على أهاليهم واسرهم والتى شملت لعب أطفال وكعك العيد، فى مشهد اثرى الفعالية من خلال التفاعل بين الأهالى وأبناء منطقتهم، مما يدل على دخول حزب مستقبل وطن لكل بيت من أوسع أبوابه، وذلك وسط حالة من البهجة والفرحة.

وقال خالد مدحت أمين الشباب ان هذه التجربة اثبتت نجاحها فى مشهد من التلاحم الرائع بين الحزب وأبنائه واسرهم.

وبطريقة جديدة وأسلوب مبتكر نوعت أمانة العلاقات العامة بمصر الجديدة فى طريقه التعامل مع الأيتام، هذه المرة، حيث كانت الزيارة لبيوتهم وطرق الأبواب، وذلك بمنطقة الماظة ،ليكون الأمر بمثابة مفاجأة سارة وغير متوقعه بدلا من الذهاب إلى دور الأيتام بالشكل التقليدى.

وقالت عزة خليل امينة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمصر الجديدة ومنظمة الفعالية ان الأطفال الأيتام عبروا عن بالغ سعادتهم بالمفاجأة، وبالهدايا التى كانت عبارة عن العاب للأطفال وأنواع مختلفة من الحلوى.

a798a864-4611-4abe-8b33-3cc906a27a4f

c73f1620-1551-4e84-b877-cc16a4439bff

244ca000-89eb-4e70-acc5-78a72c29ac9f

7136e157-09c2-494f-86b6-d693be7c9fb9

a798a864-4611-4abe-8b33-3cc906a27a4f