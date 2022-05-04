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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة فى القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها محافظة القليوبية حبس ثلاثة عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار بالمواد المخدرة ، كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها. 


وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث بالمركز بقيام تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها من ضبط "ح ج ع" 28 سنة عاطل و"م ح م" 47 سنة عاطل "ع أ ع" 17 سنة عاطل جميعهم مقيمين دائرة المركز وبحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "كتر" و300 جرام من مخدر البانجو و160 جرام من مخدر الهيروين، و75 جرام من مخدر الشادو، وبلغ مالى وميزان حساس ومقص حديدي حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الأول.


وبمواجهة المتهمين اعترفوا  بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن تجارتهم والمقص الحديدي والميزان الحساس لأغراض البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم.

القليوبية مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية مخدر الهيروين الإتجار بالمواد المخدرة تشكيل عصابى

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