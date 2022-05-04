بعدما فقد مكانه الأساسي.. مصطفى محمد يتحرك للهروب من جحيم جالاتا سراي

أكد تقرير صحفي، أن الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي، يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “هابرتورك” التركية، أن مصطفى محمد طلب من وكيله البحث عن عروض له، للرحيل عن جالاتا سراي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما فقد مكانه الأساسي في تشكيل الفريق لصالح الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وأضافت الصحيفة، أن بعض الأندية الفرنسية ترغب في ضم مصطفى محمد في الصيف القادم، أبرزهم لانس ومونبيلييه.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة جالاتا سراي، لن تسمح برحيل مصطفى محمد بمبلغ أقل من 7 ملايين يورو.

وكان جالاتا سراي أبلغ إدارة نادي الزمالك في شهر ديسمبر الماضي بتفعيل بند شراء مصطفى محمد مقابل 4 ملايين دولار.

أرقام مصطفى محمد مع جالاتا سراي:

شارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 24 مباراة في مسابقة الدوري التركي هذا الموسم، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

خاض مصطفى محمد 7 مباريات في مسابقة الدوري الأوروبي لم يصنع أو يسجل خلالهم أي هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 6.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.