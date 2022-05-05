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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القناطر الخيرية منتجع الغلابة في العيد بالقليوبية.. زحام ومهرجانات وسط الخضرة.. المحافظ: تم اتخاذ كافة الإجراءات.. ورئيس المدينة يؤكد تواجد جميع الأطباء والممرضين لاستقبال أي حالات طوائ.. شاهد

حدائق القناطر
حدائق القناطر

مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية تشهد إقبالا كبيرا في أيام عيد الفطر
محافظ القليوبية: تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين القادمين للقناطر
رئيس المدينة: حملات الإشغالات والمتابعة تقوم بالمرور على المحلات والباعة داخل الحدائق

 

شهدت مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين للاحتفالا بعيد الفطر المبارك حيث تحولت الحدائق الخضراء إلى منتجعات للأسر المصرية والبسطاء والغلابة خلال احتفالاتهم ، كما شهدت المنتزهات والملاهي إقبالا كبيرا من الزائرين للاستمتاع بالمناظر الطبيعية ونهر النيل.

 

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وفتحت جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية لاستقبال مئات الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين القادمين للقناطر لقضاء احتفالات سعيدة وسط حدائقها على النيل والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي.

إقبال على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية في ثاني أيام العيد.. صور

وشهدت حدائق عفلة والمركز الثقافي وحديقة النيل والبحيرة وحديقة الياسمين ومنطقة مرجانة اقبالا كبيرا من المواطنين خاصة الشباب الذين خرجوا فى مجموعات للرقص والغناء علي أنغام الموسيقى وسط المسطحات الخضراء.
 

من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين القادمين للقناطر للاحتفال بعيد الفطر المبارك وسط حدائقها على النيل بين أحضان الطبيعة الخلابة.


وأكد محافظ القليوبية سعي المحافظة إلى تطوير كل مكان بمدينة القناطر الخيرية، والتي لها ذكريات خاصة في قلوب العديد من المواطنين المصريين، مقدما الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق المدينة والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.


وأضاف اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية في القليوبية إن غرفة عمليات مجلس المدينة والحدائق لم تتلقى أي بلاغات تعطر صفو الزوار والمواطنين بالحدائق حيث لم تحدث حتى الان أي حوادث غرق في النيل بفضل الجهود المبذولة من جانب مجلس المدينة بالتنسيق مع شرطة المسطحات من التوعية التي تتم للمواطنين والشباب المترددين بعد نزول المياه.
 

وأشار رئيس المدينة الى أنه يتابع غرفة عمليات الحدائق اول بأول على مدار الساعة ولم يحدث ما يعكر صفو الزوار داخل الحدائق لافتا إلى أن حملات الاشغالات والمتابعة تقوم بالمرور على المحلات والباعة داخل الحدائق وضبط كل ما من شأنة تعكير الصفو العام كما يتم تكثيف أعمال النظافه ومتابعة رفع المخلفات أولًا بأول.


وتابع رئيس مدينة القناطر الخيرية مستشفي القناطر الخيرية وأكد على ضرورة التزام وتواجد جميع الأطباء والممرضين والعاملين خلال فترات النوبتجية لإستقبال أي حالات طارئة على مدار اليوم وكلف إدارة المتابعة بالمدينه بالمرور على مدار اليوم على المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من تواجد كافة أطقم الأطباء والتمريض والعاملين .


وتابع المهندس أشرف درويش مدير عام رى القناطر، إن تطوير حدائق القناطر الخيرية تستهدف جذب المزيد من الزوار للحدائق التاريخية، مشيرا إلى مواصلة رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق التابعة للوزارة.


وأشار إلى أن فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية يواصل أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة عيد الفطر، مشيرا إلى أن حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدانا، شهدت إقبالا من زوار حدائق القناطر خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الفطر، بسبب أعمال التطوير التي شهدتها حدائق القناطر.


واكد أن أعمال التطوير لحدائق القناطر شملت أيضا إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين، وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التي استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى 200 عام.

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القليوبية الحدائق والمتنزهات حالة الطوارئ محافظ القليوبية القناطر الخيرية

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