شاهد.. توافد الزائرين على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بثالث أيام العيد

توافد عدد كبير من الزائرين على حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية ، للاحتفال بثالث احتفالات أيام عيد الفطر المبارك ، حيث خرج الشباب فى مجموعات للاستمتاع لقضاء العيد.

من جانبها، سجلت الحدائق العامة وحديقة عفلة والنيل، إقبالا كبيرا حيث فتحت أبوابها بالمجان للزوار من أهالى محافظة القليوبية، والمحافظات المجاورة منذ الصباح الباكر للاحتفال بالعيد مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين القادمين للقناطر لقضاء الاحتفالات.

من جانبه ، قال المهندس أشرف درويش مدير عام رى القناطر، إن حدائق القناطر شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للاحتفال بقضاء العيد، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين ، وذلك في ضوء رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن وزارة الري، انتهت مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا.

كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، كما أنه يجرى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة ومحافظة القليوبية، كما سيتم البدء بعد العيد في تطوير مساحة 4 أفدنة على البر الأيمن لهويس الرياح البحيري.

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