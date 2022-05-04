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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد سير العمل بالمستشفيات ويشدد على الانضباط وتوافر الأدوية

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية  اليوم جولة بالمستشفيات العامة والمركزية بمدينة زفتي لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات. 

ورافقه الدكتور خالد الشلقامي مدير إدارة المستشفيات ومحمد كامل  المفتش المالي والإداري بالمديري وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة خلال  أيام عيد الفطر المبارك.

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في بداية الجولة قدم وكيل وزارة الصحة التهاني للفريق الطبي بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث بدأت جولته بتفقد مستشفي زفتي العام ، مرورا بالاستقبال والتأكد من تواجد الفريق الطبي النوبتجي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال وفصائل الدم المختلفة وكذا تنفيذ تعليمات مكافحة العدوى  بالإستقبال.

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أعقب ذلك جولة تفقدية داخل أقسام المستشفى والعناية المركزة والأشعة والمعامل للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين على المستشفى وتواجد الفريق الطبي  بالأقسام.

كما اطمأن على المرضى بالأقسام ومناظرة السجلات و التقارير الطبية للمرضي للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية لهم ، والاستماع إلى المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

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وفي نفس السياق قام الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي بالمرور على مستشفى السنطة المركزى 
ورفع درجة الاستعداد وتقديم الخدمة الصحية واستقبال جميع الحالات الطارئة بجميع الاقسام ، والتأكد من توفر جميع الادويه والمستلزمات والامصال
والتأكد من عدم وجود اجهزه معطلة، ومن عقود الصيانه ورفع الكهنة من جميع الاقسام ومدى جاهزية اجهزة التخدير والادويه والمستلزمات واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى.

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وأشار إلى التحسن فى مؤشرات الاداء وطلب منهم المزيد لعمليات الرمد والأنف والاذن والحنجرة وقوائم الانتظار لعمليات المفاصل وعمليات نفقة الدوله. 

وفي نهاية المرور تم الثناء على طواقم الجيش الأبيض وحثهم على بذل مزيد من الجهد وتفعيل خدمة العيادات الخارجية عن طريق خدمة الواتس آب وذلك تخفيفا عن المرضى واتباع الاجراءات الاحترازية.

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الغربية الطب العلاجي مستشفيات المستلزمات الطبية وزارة الصحة محافظ الغربية الخدمات الطبية

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