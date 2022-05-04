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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 فتيات في حادث انهيار شرفة منزل بقرية بقلولة في الغربية

انهيار شرفة منزل
انهيار شرفة منزل الغربية

شهدت قرية بقلولة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة 6 فتيات في حادث انهيار  شرفة منزل مما ادي الي إصابتهم كما خصصت3  سيارة إسعاف نقلهم لمستشفي المنشاوي بطنطا .

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تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية يف بورود  بلاغا إدارة النجده  حول انهيار شرفه منزل  ب6 فتيات بقرية بقلوله التابعه لمركز ومدينة السنطة أثناء مشاهدتهم فرح بذات المنطقة.

كما باشرت الأجهزة الأمنية و سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفي المنشاوي العام بمدينة طنطا.

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وكشفت التحريات الأمنية  أن الفتيات منهم طالبه جامعية بكلية الطب وآخرين بالثانوية العامة والإعدادية وشقيقتين بمراحل مختلفه وتم نقلهم ب٣سيارات إسعاف مبينا أن من اهل المنطقه لافتتا تم المعاينات المبدئية من قبل المباحث والإدارة الهندسية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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محافظة الغربية النيابة العامة اصابة امن الغربية 6 فتيات شرفة منزل الغربية

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