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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينيسوس جونيور وبنزيما يقودان تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسوس جونيور - كريم بنزيما

وتُقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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