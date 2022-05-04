المجلس التنزاني يهنئ مسلمي العالم بعيد الفطر المبارك

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في إطار متابعته ورصده أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2022، أجواء الاحتفالات في دول إفريقيا.

عيد الفطر في تنزانيا

حيث في أجواء احتفالية ذات طابع روحاني احتفلت جموع الشعب التنزاني بالعيد، كما هنّأ المجلس الوطني التنزاني عبر تغريدة له على تويتر المسلمين والعالم أجمع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني التنزاني يقوم بدورٍ فاعلٍ في توحيد صف المسلمين هناك وتقريب وجهات النظر بين أبناء المذاهب المختلفة، بما يخدم الدين الإسلامي وينشر الوسطية والتسامح.

رئيس الوزراء الكندي يهنئ مسلمي العالم بـ عيد الفطر

كما بعث رئيس الوزراء الكندي "جاستين ترودو" برسالة تهنئة إلى مسلمي كندا والمسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا في رسالته المنشورة باللغة الإنجليزية على موقعه الرسمي أن عيد الفطر يأتي في أعقاب شهرٍ من أداء المسلمين لفريضة الصيام والصدقة والتفكر وتنعكس أهمية المناسبة في اجتماع المسلمين وتزاورهم وقضائهم وقتٍ جميلٍ مع بعضهم البعض.

أكد "ترودو" أن عيد الفطر يعدّ فرصة يتُعرّف من خلالها مواطنو كندا على إسهامات مسلميها في أرجاء البلاد، مضيفًا أنهم يؤدون خدمات جليلة ويعملون على المساعدة في العديد من القضايا المهمة.

جدير بالذكر أن مثل هذه الدعوات الرسمية تأتي في إطار تعزيز روح المحبة بين أبناء المجتمع الواحد، وهو ما يسهم في تحقيق التعايش السلمي وتقوية النسيج المجتمعي بين مواطني البلد الواحد.

الرئيس الألماني يهنئ المسلمين بعيد الفطر



في حين، هنّأ الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" المسلمين في ألمانيا بعيد الفطر المبارك، مبينًا أن الاحتفال بالعيد هو أحد مظاهر التعايش الإيجابي في البلاد؛ حيث يحتفل المسلمون بالعيد هذا العام في ظل تدابير احترازيةٍ أخفّ من العامين الماضيين، على الرغم من استمرار أزمة كورونا.

جدير بالذكر أن الرئيس الألماني قد أعرب عن أمنيته أن يستمتع المسلمون في احتفالهم بالعيد مع عائلاتهم وأصدقائهم، كما وجّه الشكر للمسلمين في ألمانيا على التزامهم بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، والتي كان لا بد منها للتغلب على الوباء، يأتي هذا إلى جانب شكره للجمعيات الإسلامية لمساهمتها الفاعلة في مساعدة اللاجئين القادمين من أوكرانيا.