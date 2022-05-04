أوبرا الإسكندرية تحيي سهرة مع روائع كوكب الشرق

سهرة مع روائع كوكب الشرق "أم كلثوم" تحييها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك في الثامنة مساء الخميس 5 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" .

يتضمن البرنامج باقة من اعمال سيدة الغناء العربى التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها موسيقى ألف ليلة وليلة ويا مسهرني، على بلد المحبوب، الفوازير، غني لي شوي شوي، مادام تحب بتنكر ليه، عن العشاق، جمال الدنيا، برضاك يا خالقي، دارت الأيام ،حبيبي يسعد أوقاته ، سيرة الحب أداء غرام رأفت ، أشرقت ، شروق شريف ، حسناء ، علي الخبيري وعازف القانون على الخبيري .