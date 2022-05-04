«أنثولوجيا الترجمة العربية».. كتاب يرصد خطاب الترجمة في التاريخ العربي

صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب بعنوان "أنثولوجيا الترجمة العربية"، لطارق شما ومريم سلامة كار، يقع الكتاب في 680 صفحة.

يشتمل "أنثولوجيا الترجمة العربية" على النصوص التي تتناول الترجمة بالتحليل والمناقشة في مصادرها كافة في التاريخ العربي.

ويمثل عينة شاملة من فكر الترجمة في اللغة العربية، من أقدم عهودها إلى أوائل القرن العشرين، يتبدى من خلالها تأثير هذا الفكر في مختلف النواحي الفكرية والثقافية والسياسية للمجتمعات العربية في هذه الفترة.

تناقش المقدمة العامة للكتاب المنطلقات النظرية للبحث ونتائجه، وأهم اتجاهات الفكر الترجمي في الفترة التي تشملها الدراسة، إضافة إلى تعليقات مفصلة من المؤلفَين على كل النصوص المختارة تضعها في سياقها التاريخي والفكري، وتربطها بنظريات الترجمة المعاصرة.

ويتضمن الكتاب مسحاً إحصائياً شاملاً للمادة المجمعة التي اختيرت منها نصوص الأنثولوجيا؛ وهو متن يتجاوز 500 نص من مختلف الأحجام، تتناول الفكر الترجمي في مختلف المصادر في التاريخ العربي، ويمثل العمل مرجعاً مفيداً للباحثين في دراسات الترجمة والتاريخ العربي الإسلامي واللغة العربية وآدابها، فضلاً عن مجالات أخرى تشمل الفقه الإسلامي واللاهوت المسيحي وتاريخ العلوم.

"أنثولوجيا الترجمة العربية" كتاب يقدم أنثولوجيا لمجموعة من النصوص التي اختارها المؤلفان لتمثّل لمحات من هذا الخطاب في مراحله المختلفة، مراعيَين فيها التنوع في الموضوعات والفترات الزمنية، والارتباط بقضايا العصر المدروس وباهتمامات البحث المعاصرة، مع إرفاقها، فضلًا عن البيانات التاريخية والبيبليوغرافية الضرورية، بتعليقات تتحرى طبيعة الفكر الترجمي في كل نص، مع وضعه في سياقه التاريخي، وبيان صلته قدر الإمكان بنظريات الترجمة المعاصرة.

قسم المؤلفان النصوص المختارة إلى مرحلتين، المرحلة التراثية، ومرحلة عصر النهضة، رُتبت فيهما النصوص في فصول وفق تسلسلها التاريخي.

النصوص المختارة في هذا الكتاب تقدم مصادر عديدة وغنية للنظر في قضايا الترجمة والتعمق فيها، وقليل منها محسوم، وكثير لا يزال موضوع نقاش.

طارق شما، أستاذ في قسم الأدب المقارن وبرنامج الترجمة في جامعة بنغمتن، نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية.

مريم سلامة كار، عضو بحث شرفي في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، مركز الترجمة والدراسات بين الثقافات.