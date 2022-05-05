حتي 19 مايو.. مد فترة التقدم على اﻹﻋﻼن الثامن لبرنامج منح الدراسات العليا للمهنيين

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، مد فترة التقدم على اﻹﻋﻼن الثامن لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيينﻟﻠﻌﺎم اﻟدراسي 2022/2023 حتي 19 مايو 2022 مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن فتح باب التقدم لبرنامج”مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين”وذلك وفقاً للاتفاقية رقم 263 – 289 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.

وأوضحت الوزارة، أنه تنص هذه الإتفاقية على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة (مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص) للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومى، وهذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاص.



وأشارت إلى أن أﻧﻮاع اﻹﯾﻔﺎد:

– ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻤﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮﻛﺎﻣﻠﺔ.

– ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ ﻟﻤﺪة ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ.

وھﺬه اﻟﻤﻨﺢ ﺳﺘﻔﯿﺪ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﻗﺪراﺗﮭﻢ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎرھﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺢ ﻣﺤﺪدة وﻏﯿﺮﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.



بينما طرق اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:

- ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ (A) واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮاﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ واﻻﺧﺘﯿﺎر(B)

- المنح ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻻدارة اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﯾﻮم الثلاثاء 4 مارس 2022 ﺣﺘﻰ الخميس 19 مايو 2022.

- ﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت وﻣﻠﻔﺎت اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ الخميس 10 مارس ﺣﺘﻰ 19 مايو 2022 .

- ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﺴﺎدة اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻋﻤﻖ اﻟﻔﮭﻢ

بينما اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ:

- اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﺘﺠﺪدة.

- ﺗﺤﻠﯿﺔ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه.

- اﻟﻌﻠﻮم اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻨﺎدرة واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.

- ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

- ﻋﻠﻮم اﻟﺤﯿﺎة

- اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ.

- اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.

- اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.

- ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺢ:

- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺴﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ، وﯾﻜﻮن ھﻮ اﻟﻮﺣﯿﺪ دون ﻏﯿﺮه اﻟﻤﺨﻮل ﻟﮫ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﺣﺪة اﻟﻤﻌﻮﻧﺔاﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺸﻤﻞ ﺧﻄﺎب ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻵﺗﯿﺔ: اﻻﺳم- اﻟﻮظﯿﻔﺔ – ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ –اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ– رﻗﻢ اﻟﻤﻮﺑﺎﯾﻞ.

- ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺒﺤﺜﻲ واﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺷﺢ، وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﺴﻖ المؤسسه في ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه28 ابريل 2022.

- ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾم ﺼﻮرة ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ذاته

- ﺳﯿﺘﻢ إﺟﺮاءﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﺴﺎدة اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻋﻤﻖ اﻟﻔﮭﻢ للمقترح اﻟﺒﺤﺜﻲﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺎﯾﯿﺮاﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ واﻻﺧﺘﯿﺎرB)

بينما اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ:

ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﻄﻠﻮب طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺤﺔ. “ﺷﺮط ﻣﻠﺰم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ”

ان يكون المرشح مصري اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وﻻ ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ (GREEN CARD)

أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ ﻋﺎﻟﻲﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس- ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ.

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮظﯿﻔﺔ داﺋﻤﺔ أو ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ

أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أدى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ أو أﻋﻔﻲ ﻣﻨﮭﺎ.

ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺻﻄﺤﺎب اﻷﺳﺮة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ