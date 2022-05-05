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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج الكبير أوي 6: المسلسل واجه عددًا من العقبات قبل بدء التصوير

أحمد الجندي
أحمد الجندي

قال أحمد الجندي مخرج مسلسل  " الكبير أوي" أن الجزء السادس من المسلسل واجه عدداً من العقبات قبل الشروع في البدء فيه  بداية من استقطاب متفرجين جدد من أجيال أخرى  ثم فقدان شخصية " هدية ". 

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة  " المذاع على قناة أون، تقديم  الإعلامية لميس الحديدي :بالرغم من أن هدية لم تكن موجودة في الجزء الخامس  لكن الاشتياق لوجود  دنيا سمير غانم كان تحديا في الجزء السادس  ولم يكن بالإمكان الشروع في الجزء السادس دون وجود عنصر نسائي  أخر ".


وتابع : " والتحدي الثالث  كان السؤال  من سيعوض  دنيا سمير غانم ؟ وهذا كان من أشباه المستحيلات كيف سيتم تعويضها وهي شخصية متيمزة على المستوى الفني والإنساني والكوميديا بالإضافة لارتباط الناس  بشخصية " هدية " على مدار أربعة أجزاء  "، معلقًا: كان أول حاجة فكرنا فيه  قلنا محتاجين حد جديد  لان مافيش حد هيمكن يسد مكانها ".


ورداً على سؤال : ألم يكن من السهل إقناع دنيا بالعودة مجدداً ؟ قال الجندي: "مكنش فيه مشكلة  عشان  يتم إقناعها كل الفكرة أن كان دنيا سمير غانم عندها مسلسل اخر تعكف على بطولته   بالتزامن مع الجزء السادس  من المسلسل   لكن  لامر ما لم يكتمل   العمل الذي كانت تعكف عليه ".


وأشار  إلى أن فكرة   البحث عن شخص بديل  وهي   لابد أن تكون شخصية جديدة حتى لايتم وضعها في وضع مقارنة بدنيا سمير غانم وبالتالي تم كتابة الشخصية مبدئياص ثم البحث على من يقوم بالدور وبالتالي وجدنا  رحمة أحمد التي قامت بدور " مربوحة "  ".


وكشف عن تفاصيل إختيار  رحمة أحمد  قائلاً : " تلقيت ثلاثة إتصالات  من شخصيات مختلفة رحشت رحمة احمد دن أن يعلم كلا منهم بترشيح الاخر وبالتزامن مع ذلك تلقيت إتصالاً من مكي أخبرني  أن هناك ترشيح لشخصية نسائية   وفوجئت   أنها  رحمة أحمد فقررنا الذهاب للعرض المسرحي  وأن نقيم أداؤها  ومكثنا معها مدة العرض  في " الهناجر   " وتناقشنا معها نصف ساعة وأتخذنا القرار ".

 


 

أحمد الجندي الكبير أوى مسلسل دنيا سمير غانم

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