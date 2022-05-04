رئيس البرازيل السابق: زيلينسكي أراد الحرب مع روسيا

قال رئيس البرازيل السابق والمرشح في الانتخابات الجديدة، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أراد خوض حرب مع روسيا، وإلا لكان قد تفاوض.

وقال لولا دا سيلفا في مقابلة مع مجلة “تايم”: “زيلينسكي كان يريد الحرب. إذا لم يكن يريدها، فسيتعين عليه مواصلة المفاوضات".

وأضاف: "لم يحاول أحد المساعدة في ضمان إحلال السلام".

وقال: “احيانًا أشاهد رئيس أوكرانيا وهو يتحدث على شاشة التلفزيون، ويصفقون له، ويصفقون له بحفاوة بالغة في البرلمان ... لا أعرف رئيس أوكرانيا شخصيا، لكن سلوكه غريب بعض الشيء. إنه يشبه جزءًا من الأداء، هو يظهر على التلفاز صباحاً، بعد الظهر، ليلاً .. في البرلمان البريطاني، في البرلمان الألماني، في البرلمان الفرنسي، في البرلمان الإيطالي، وكأنه يدير حملة انتخابية”.

وأشار إلى أنهم يحرضون على كراهية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لكن هذا ليس حلاً للمشكلة".

وقال لولا دا سيلفا: "نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق. لكنهم يشجعون الحرب. ويشجعون تصرفات زيلينسكي”.

وأضاف: “يجب أن نجري مفاوضات جادة".