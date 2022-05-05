عبدالرحمن طه: بحب التمثيل جدا وعندي 2.5 مليون متابع على التيك توك

قال الطفل عبد الرحمن طه " جوني الصغير " أنه يبلغ من العمر 9 سنوات وأنه كان يبلغ من العمر سنتين فقط في أثناء عرض الجزء الأول من المسلسل.



وأضاف خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي :أنه في الصف الرابع الابتدائي ويهتم بالدراسة رغم شهرته على موقع التواصل الاجتماعي " التيك توك " حيث يبلغ عدد متابعيه 2.5 مليون شخص ".

وردت لميس الحديدي عليه قائله:" هعمل حوار معاك، عشان العدد عندي يكبر شويه".



وحول عرض الدور عليه قال المخرج أحمد الجندي : كنا بندور على طفل ولم يعد صعباً الان البحث عن طفل في ظل التواصل الاجتماعي وبالأخص التيك توك حيث أصبح أطفال كثر لايهابون الكاميرا ويطلقون وبقوا بيجربوا قبل كده كان فيه أطفال عندهم مواهب لكن وقوفهم أمام الكاميرا كسر حاجز الرعب ".



وتابع: " كان عندنا تحدي في باديء الامر هو إزاي نلاقي طفل تقيل يكون بوسعه إتقان اللهجة الصعيدي حيث أن الامر صعباً خاصة أن الطفل المطلوبين في أولى حلقات المسلسل من المفترض أن يقوم بدور طفلين في أن واحد وهو شقيقه التوأم .



أكمل : " لما شفنا فيديوهات عبد الرحمن على التيك توك عجبنا جداً، وهو مش بيقلد بس ده بيمثل لانه دقيق في التقليد وحريص على جمل وكلمات معينة تخص كل فنان ممن قام بتقليدهم ".



