علامات تكشف الفرق بين كورونا طويل الأمد والمتوسط.. تعرف عليها

تتركز مناقشات COVID بشكل رئيسي على أعراض فيروس كورونا مثل الحمى والسعال وحكة الحلق وأعراض كورونا الطويلة التي تظهر بعد أسابيع وشهور من الإصابة.

بين احتمالية الإصابة بـ كورونا و كورونا طويلة الأمد ، هل هناك COVID متوسط نفقده عن غير قصد؟ إذا لم يكن كوفيد طويلاً ، فهل يمكننا القول إنه كوفيد متوسط؟ يتفق الخبراء على هذا!

بينما لدينا الكثير من المناقشات حول كورونا طويلة الأمد ، فإننا ربما نتجاهل العلامات قصيرة المدى التي تحل في وقت قصير ولكنها تؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية.

تقول منظمة الصحة العالمية (WHO) ، تبدأ حالات COVID الطويلة بعد ثلاثة أشهر من الإصابة كورونا وتستمر الأعراض والتأثيرات لمدة شهرين على الأقل.

تنبع ضرورة التوصل إلى هذا المصطلح من الظروف التي نراها حاليًا عند بعض الأشخاص.

وفقًا لخبراء الصحة تأتي فكرة COVID المتوسطة من هؤلاء المرضى الذين يتعافون في غضون أسابيع وقبل الدخول في مرحلة COVID الطويلة.

"بعض المرضى يقعون بين أولئك الذين يتعافون في غضون 2-3 أسابيع والمرضى الذين يعانون من COVID لفترة طويلة، هؤلاء المرضى في الفجوة يمكن أن يتجمعوا في COVID متوسط المدى".

ويضيف الخبراء : "يمكن أن يكون غالبية المرضى الذين نراهم في هذه المجموعة من المرضى الشباب الأصحاء الذين أصيبوا بـ COVID ، ثم بعد 2-3 أسابيع من اختبارهم السلبي ، لا تزال لديهم أعراض باقية".



ما هي تأثيرات COVID المتوسطة؟



على الرغم من أن مدة COVID المتوسطة أقل بالمقارنة مع COVID الطويل ، إلا أنها منهكة مثل COVID الطويل.

ما نعرفه من الأعراض التي تظهر عند الأشخاص والتشخيص الذي أجراه خبراء الصحة ، يعاني الأشخاص المصابون بفيروس كوفيد المتوسط من نفس الأعراض ولمدة أقصر.

لذلك ، إذا كنت غير قادر على شم الرائحة إذا كان حليبك سيئًا ، فسيؤثر ذلك على حياتك اليومية مهما كانت المدة التي تبقى معك، لا يهم ما إذا كانت الحالة قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، فإن علامات مثل التعب وفقدان الرائحة وفقدان التذوق ستؤثر سلبًا على حياتك.

ما هي أعراض كورونا المتوسطة؟

كما تم جمعه من تقارير مختلفة ، فإن العلامات والأعراض الشائعة لـ COVID المتوسط تشبه تلك التي تظهر عند الأشخاص عندما يعانون من COVID لفترة طويلة.

الإرهاق وصعوبة التنفس وضيق الصدر والسعال الجاف وألم الصدر وآلام العضلات والمفاصل وصعوبة النوم وتقلب المزاج هي العلامات الشائعة التي يعاني منها الناس لفترة زمنية أقصر بعد الإصابة بفيروس كورونا.

ما هي مدة استمرار مرض كوفيد؟

قالت منظمة الصحة العالمية: "عادة ما يتم تشخيص حالة ما بعد COVID-19 بعد ثلاثة أشهر من COVID-19. وهذا يسمح لمقدم الرعاية الصحية باستبعاد عملية الشفاء الطبيعية بعد المرض، تستمر الأعراض والتأثيرات لمدة شهرين على الأقل".ولكن كانت هناك تقارير عن استمرار COVID لفترة أطول.

"المرضى الذين يعانون من COVID لفترة طويلة أبلغوا عن مشاركة مطولة ومتعددة الأنظمة وإعاقة كبيرة، وبحلول سبعة أشهر ، لم يتعاف العديد من المرضى بعد (بشكل رئيسي من الأعراض الجهازية والعصبية / الإدراكية) ، ولم يعودوا إلى المستويات السابقة من العمل ، ولا يزالون يعانون من أعراض كبيرة عبء "، حسب دراسة بحثية أجريت عام 2021.

المصدر: timesofindia

