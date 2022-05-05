تصنيع مركب أكسيد النحاس النانوي بالتعاون بين 3 جامعات مصرية وميرلاند الأمريكية

قال الدكتور عزت مرزوق بجامعة العريش، شمال سيناء إنه تم إجراء بحث تطبيقى على تأثير الأسمدة النانوية الناشئة على نبات القمح كمحصول إستراتيجي ، بالتعاون بين ٣ جامعات مصرية وأخرى أمريكية.. حيث نجح فريق من الباحثين من جامعة العريش وبالتعاون مع أعضاء الفريق البحثى من جامعة ميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية وكل من جامعتي الأزهر والأسكندرية ، في تصنيع مركب من أكسيد النحاس النانوى بقطر أقل من 30 نانوميترا.

السماد التقليدي

وقد أظهرت الدراسة ثبات السماد المنتج وكفائته بصورة عالية تحت ظروف مختلفه. كما أظهرت الدراية سمية أقل عند استخدام السماد الجديد المصنع مقارنة بالسماد التقليدي.

ومن الناحية الاقتصادية فإن الاتجاه إلى استبدال الأسمدة التقليدية بالأسمدة النانوية يعمل على تطوير منظومة الاسمدة المصرية وتقليل الاستيراد من المغذيات الصغرى.

وقال الدكتور عزت مرزوق، إنه تم التركيز علي محصول القمح ، بالتحديد لأنه محصول إستراتيجي لمصر، حيث نستورد منه كميات كبيرة سنويا، لذا فإن تعظيم الإنتاج منه يؤدى إلى تقليل الاستيراد والنمو الاقتصادي.