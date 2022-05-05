حدث ليلا.. صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة.. 5 بنوك خليجية تعلن رفع أسعار الفائدة

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

بعد القرار الأمريكي.. 5 بنوك خليجية تعلن رفع أسعار الفائدة

تسبب القرار الأمريكي برفع أسعار الفائدة لدى البنوك الأمريكية في ارتفاع سعر الفائدة لدي عدد من الدول الخليجية.



أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

قالت النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لصدى البلد إن الانفصال بينها وبين رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة قد تم بالفعل، مؤكدة أنها تكن له كل احترام .



تطوير تلسكوب عالي القدرة لاستكشاف الهرم الأكبر.. تفاصيل

يجمع العلماء الأموال لتطوير تلسكوب عالي القدرة لرسم خريطة التركيب الداخلي للهرم الأكبر في الجيزة من جميع الزوايا.



مهندسة مصرية تفوز بجائزة لوريال يونسكو لدورها في معالجة المياه.. فيديو

فازت المهندسة المصرية والأخصائية في مجال البيئة، سارة عبد القادر، بجائزة برنامج "لوريال-يونسكو للمرأة في العلوم 2021 للمواهب الشابة"، وذلك لبحثها في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري.



إثيوبيا تعين كبير مفاوضيها في سد النهضة مبعوثا خاصا لأمريكا

أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس الأربعاء، تعيين كبير المفاوضين الإثيوبيين، سيليشي بيكيلي، مبعوثًا خاصًا وسفيرًا مفوضًا لدى الولايات المتحدة.



صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

قالت النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لصدى البلد وفي أول تعليق لها بعد الانفصال عن رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة ان كل شي قسمة ونصيب .



أكبر 5 بنوك مركزية خليجية تواكب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء رفع سعر الفائدة بمعدل نصف بالمائة، وتأتي هذه التحركات كجزء من جهد مزدوج لإبطاء التضخم وتخفيف ضغوط الأسعار التي بلغت أعلى مستوى لها في أربعة عقود.



ذكراها الثانية.. تفاصيل وفاة ماهي نور في عز شبابها بنهار رمضان

يحل اليوم الخميس 5 مايو، الذكرى الثانية لوفاة الفنانة الشابة ماهي نور، التي رحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم في منصف شهر رمضان المبارك.



أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

بعد تأكيد خبر طلاقه من الفنانة ياسمين صبري، نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تعليقًا عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، به كلمات غير مباشرة على الطلاق الذي حدث مؤخرًا.



شقيق صلاح يسخر من جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

نشر نصر صلاح، شقيق محمد صلاح نجم ليفربول، "كوميك" ساخرا على بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.

