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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تطوير تلسكوب عالي القدرة لاستكشاف الهرم الأكبر.. تفاصيل

صدى البلد

يجمع العلماء الأموال لتطوير تلسكوب عالي القدرة لرسم خريطة التركيب الداخلي للهرم الأكبر في الجيزة من جميع الزوايا.

فقد يساعد جهد جديد لمسح الهرم الأكبر من الداخل باستخدام جزيئات نشطة من الفضاء، العلماء على "رؤية" داخل الهيكل القديم واستخلاص تفاصيل جديدة حول غرفه الداخلية الغامضة.

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الهرم الأكبر هو أكبر هرم في الجيزة ، ويبلغ ارتفاعه 455 قدمًا ، وهو الوحيد من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

ويقوم الباحثون الذين يعملون في مهمة استكشاف الهرم الأكبر بجمع الأموال لتطوير تلسكوب عالي القدرة لرسم خريطة لتركيبته الداخلية من جميع الزوايا، بحسب ما نشرت “NBC”.

قال قائد المشروع “آلان بروس” وهو عالم عامل في مختبر فيرمي الوطني للمسرعات ، وهو مرفق تديره الحكومة في باتافيا  ، إلينوي “ويقوم التلسكوب بمسح الهرم بميونات الأشعة الكونية ، وهي جزيئات عالية الطاقة تتشكل عندما تتساقط الأشعة الكونية من الفضاء الخارجي وتصطدم بالذرات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض”.

وتابع بروس "إنه إشعاع طبيعي فقد تؤثر ميونات الأشعة الكونية على سطح الكوكب في كل وقت.  إنهم يمرون بنا الآن ".

يمكن لميونات الأشعة الكونية أن تمر عبر الأجسام الصلبة بشكل أكثر فاعلية من الأشعة السينية ، مما يسمح للعلماء بالتحديق داخل الهياكل التي لا يمكن اختراقها عادة.  عندما تتحرك الميونات عبر الهرم ، تتفاعل الجسيمات عالية الطاقة مع مواد مختلفة - الجرانيت أو الحجر الجيري ، على سبيل المثال ، أو الهواء في تجويف مفتوح - مما يؤدي إلى انحراف طاقتها وضوءها بطرق قابلة للقياس.  قال بروس إنه يمكن للباحثين استخدام القياسات لإنشاء خرائط تفصيلية لداخلها.

بني الهرم الأكبر في الجيزة قد شُيِّد بناءً على طلب الفرعون خوفو ، الذي حكم في القرن السادس والعشرين قبل الميلاد.

اكتشف الفيزيائي لويس ألفاريز لأول مرة فكرة الكشف عما داخل الهرم باستخدام الأشعة الكونية في أواخر الستينيات.  

قام ألفاريز وفريقه بمسح حوالي 19 في المائة من الهرم على مدار عامين ، لكنهم لم يجدوا غرفًا لم يتم اكتشافها من قبل داخل الهيكل الأيقوني ، وفقًا لجمعية الفيزياء الأمريكية.

تم استخدام تقنية الاشعة الكونية مرة أخرى في عام 2017 كجزء من مشروع منفصل يسمى ScanPyramids ، والذي أسفر عن أحد أهم الاكتشافات في الموقع في السنوات الأخيرةوهي وجود فراغ كبير مخفي فوق ممر معروف يسمى Grand Gallery.  

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الميزة المحيرة ، التي يطلق عليها اسم "الفراغ الكبير" ، يبلغ ارتفاعها حوالي 20 قدمًا وطولها حوالي 100 قدم ، ولا يزال الغرض منها غير معروف.

كما قال بروس صُممت مهمة استكشاف الهرم الأكبر للبناء على نتائج ScanPyramids ، باستخدام تلسكوب أكبر وأكثر تقدمًا يمكنه اكتشاف تريليونات من ميونات الأشعة الكونية الواردة لإنتاج صور عالية الدقة من نقاط مراقبة متعددة.

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