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رئيس التحرير
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منوعات

مزق ملابسي لأجل الكوكايين.. اتهامات جديدة من أمبر هيرد لـ جوني ديب

صدى البلد

استمرارًا لمحاكمة الزوجين جوني ديب وأمبر هيرد، انتهزت "أمبر هيرد" الموقف في المحكمة لوصف علاقتها العاطفية مع جوني ديب و بدايته لتعاطي المخدرات والإساءة المنزلية التي كان يوجهها إليها.

 

أخبرت "هيرد" المحكمة وهي تبكي أنها في مايو 2013 كانت هي وديب في إجازة في حديقة مقطورات في "هيكسفيل"، كاليفورنيا بالقرب من "جوشوا تري" وهناك بحث عن الكوكايين.

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وأضافت:"أتذكر فيما بعد أنه اتهمني بالكذب وأنا أحاول تهدئته، حوّل كل هذا الغضب إلى المقطورة نفسها وبدأ في تحطيم الأشياء، التقط شيئًا ما على الطاولة وألقاه في الخزانة الزجاجية".

وأكملت هيرد شهادتها، قائلة:"إنه  كان يصرخ في وجهي وفي النهاية عدت إلى غرفة النوم ، ويأتي إلى غرفة النوم، وكان يبحث عن شيء ما، ذهبت إلى الحمام وعندما خرجت سألني عن مكان المخدرات".

أصبحت هيرد عاطفية عندما وصفت ما حدث بعد ذلك، وقالت: "بدأ يربت عليّ ، مزق ثوبي وملابسي الداخلية ثم يشرع في إجراء تفتيش في ملابسي باحثًا عن الكوكايين الخاص به".

بكت هيرد وهي تقول: 'لقد دفع أصابعه بداخلي كل هذا بحثًا عنن المخدرات والكوكايين"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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أخبرت هيرد المحكمة أن شهر مارس 2013 كان  جوني مجنونًا وكان يلقى بالاتهامات دومًا عليها، وقد وصفت هيرد تلك المرحلة بأنها معركة لا تنتهي تقريبًا.

وقالت هيرد المحكمة أنها اتصلت بأخته "كريستي ديب" التي جاءت وساعدته في إخراجه من المنزل، ولكن أخذت الأمور منحى مظلمًا.

 

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