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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة.. الشكل التخيلي لسيارة شيفروليه بليزر

صدى البلد

أعلنت جنرال موتورز في أكتوبر الماضي،  لأول مرة عن خططها لتطوير سيارة شيفروليه بليزر كهربائية وجديدة بالكامل، وتم وصفها في ذلك الوقت من جانب الشركة بأنها ستكون سيارة اقتصادية في سعرها داخل سوق السيارات الكهربائية.

 

بدأت شفرولية تعزز من قوة أسطولها الكهربائي من خلال تحويل طرازات قديمة الى سيارات كهربائية بالكامل، او طرح سيارات جديدة كلياً بأنظمة متطورة.

 

بدأت شيفروليه الحملة التشويقية الرسمية للسيارة في شهر مارس الماضي، وقالت الشركة أن السيارة ستأتي بالعديد من الفئات الجديدة المميزة ابرزها فئة SS الرياضية الرائدة في المجال مع استهداف طرح الموديل في الأسواق خلال ربيع 2023.

 

والآن ظهرت السيارة في تصميم تخيلي جديد مبني على صورها التجسسية، وتحظى السيارة بمقدمة مميزة مختلفة عن إيكوينوكس الكهربائية الجديدة التي شوقت لها جنرال موتورز بشكل أوسع، مع غطاء محرك طويل بالنسبة للسيارات الكهربائية، وجنوط 21 إنش ديناميكية أنيقة، وجناح خلفي.

 

وستحصل السيارة على شاسيه وبطاريات “أولتيوم” الجديدة لجنرال موتورز بمدى يقترب من 500 كيلومتر، وستتوفر بفئتين، الأولى مزودة بمحرك كهربائي واحد ودفع خلفي، وفئة أخرى مزودة بدفع كلي ومحركين كهربائيين، وسنعلم المزيد عنها خلال الأشهر القادمة.

 

جنرال موتورز شيفروليه سيارة بليزر شفروليه إيكوينوكس أولتيوم

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