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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

27 مايو|أصالة تحيى حفلا غنائيا بمركز المؤتمرات فى مدينة نصر

أصالة
أصالة

تحيى الفنانة أصالة حفلا غنائيًا يوم ٢٧ من الشهر الجارى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.  

ونشرت الفنانة أصالة صورا جديدة لها من حفلتها أمس، الأربعاء، في الرياض، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت أصالة على الصور قائلة: "في الرّياض صوتي بيعرف إنّه بين أهله وحبايبه وبيكون بأحلى حالاته، بيفرح وبيرقص وبيحتفل وهيك كان الحال مبارح، ليلة مارح أنساها كتير حلوة كانت“.

يذكر أن الفنانة أصالة طرحت أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “دنيتي الحلوة” عبر القناة الرسمية الخاصة بها.

كانت أصالة غنت الأغنية في حفل زفاف ابنتها شام وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

يذكر أن شام الذهبي، ابنة أصالة، احتفلت يوم الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صور من استعدادات شام لحفل الزفاف.

الفنانة اصالة أحدث أعمال أصالة أصالة وحسن فائق إطلالات أصالة ابناء اصالة

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