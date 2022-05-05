الأعلى منذ 20 عاما.. ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 69.9%

أفاد معهد الإحصاء التركي، اليوم الخميس، بأن معدل التضخم السنوي في تركيا، قفز إلى 69.9 بالمئة خلال شهر أبريل، ليشكل أعلى مستوى للتضخم خلال 20 عاما.

وبحسب موقع “يورونيوز”، فإن معدل التضخم السنوي في تركيا، فاق التوقعات، مدفوعا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة التركية، أواخر العام الماضي.

وأوضح معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز بارتفاع بنحو ستة في المئة.

وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68 بالمئة على أساس سنوي.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67 بالمئة على أساس شهري في أبريل نيسان مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 121.82 بالمئة.