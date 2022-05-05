الإمارات تعلن خطة الوصول إلى 100% طاقة نظيفة في دبي بحلول 2050

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المبادرة الاستراتيجية، كما أطلقت دبي كذلك استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فإنه من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق هذا الهدف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الأطر التنظيمية والتشريعية في دبي، والتي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الطاقة في إمارة دبي شجعت المستثمرين والمطورين العالميين على المشاركة في مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة بنظام المنتج المستقل للطاقة.

وقال إن الهيئة استقطبت استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال هذا النموذج الذي يشجع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحققت أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، حيث باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وأضاف: "نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتعزيز الاستدامة والابتكار والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام من خلال زيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050".

وتابع: “يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم أكبر مشروعاتنا لتحقيق هذه الرؤية، حيث ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030".

وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها في المجمع 1527 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية ولدى الهيئة مشاريع بقدرة 1333 ميجاوات قيد التنفيذ بتقنيتي الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، إضافة إلى مراحل مستقبلية أخرى للوصول إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وقد وصلت نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة إلى نحو 11.4% من إجمالي مزيج الطاقة في دبي ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 14% بنهاية العام الجاري.

وفي 22 أكتوبر 2013، تم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع بقدرة 13 ميجاوات.

وتستخدم المحطة أكثر من 152 ألف لوح كهروضوئي متصلة بـ 13 محولا تقوم بتحويل الجهد إلى33 كيلوفولت وتنتج نحو 28 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء سنوياً، كما تسهم في تخفيض أكثر من 15 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وفي 20 مارس 2017، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرحلة الثانية من المجمع بقدرة 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعد أكبر وأول مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في المنطقة وفق نظام المنتج المستقل.

ونفذت الهيئة المرحلة الثانية بالتعاون مع تحالف تقوده شركة "أكوا باور" السعودية /المطور الرئيس/ وشركة "تي إس كيه" الإسبانية /المقاول الرئيس/ وبتكلفة تصل إلى 1.2 مليار درهم.

وكان لجهود شركة "شعاع للطاقة 1" التي أسستها هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده "أكوا باور" و"تي إس كيه" دور فاعل في إنجاز الأعمال بكفاءة وحرفية عالية، حيث تضمن العمل في المشروع أكثر من مليون ونصف المليون ساعة عمل آمنة من دون تسجيل أية إصابات خلال عملية التنفيذ. وتوفر المرحلة الثانية من المجمع الطاقة النظيفة لنحو 50 ألف مسكن في دبي وتسهم في تخفيض 214 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

وتضمنت هذه المرحلة تركيب 2.3 مليون لوح كهروضوئي على مساحة 4.5 كيلومتر مربع.

وفي نوفمبر 2020، دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وقد نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي هذه المرحلة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل /مصدر/ ومجموعة "إي دي إف" عبر شركة "إي دي إف إنرجي نوفل" التابعة لها باستثمارات بلغت 3.47 مليار درهم.

وتوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لأكثر من 240 ألف مسكن في دبي وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة، إضافة إلى تقنيات مبتكرة أخرى تشمل تنظيف الألواح الشمسية باستخدام الروبوتات بما يرفع كفاءة المحطة.

وتنفذ الهيئة المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المستقل.

وتعد هذه المرحلة أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وستستخدم هذه المرحلة ثلاث تقنيات مشتركة: منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات /3 وحدات بقدرة 200 ميجاوات لكل منها/ وأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً بقدرة 100 ميجاوات /بتقنية الملح المنصهر/ وألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات.

وعند اكتمالها ستكون المرحلة الرابعة أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة.

وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320,000 مسكن وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.