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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تنقذ أسرة تعطل بهم أسانسير في أسيوط

إنقاذ أسرة تعطل بها
إنقاذ أسرة تعطل بها مصعد

نجحت أجهزة الحماية المدنية بأسيوط في إنقاذ أسرة تعطل بهم مصعد داخل أحد الأبراج السكنية.

حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط فى إنقاذ أفراد أسرة عقب إحتجازهم داخل مصعد.

تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بتعطل مصعد بأحد الأبراج السكنية بدائرة القسم. 

إنقاذ أسرة تعطل بها أسانسير
إنقاذ أسرة تعطل بها أسانسير

على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بأسيوط ، وتبين إحتجاز أسرة مكونة من (6) أفراد مقيمين بذات العقار محل البلاغ، وقد تمكنت القوات من إستخراجهم من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات ، وقد لاقى سرعة الإستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ إستحسان الأهالى بالمنطقة.
 

الحماية المدنية امن اسيوط مديرية امن اسيوط الإنقاذ مصعد أسيوط تعطل

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