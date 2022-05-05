حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام في القليوبية

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين في محافظة القليوبية.

يأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

حيث قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من الموادالمخدرة المتنوعة).. بحوزة 6 متهمين، وتنفيذ (3146) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.