الداخلية تضبط 4146 قضية سرقة تيار كهربائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود أجهزة خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (2809) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4146) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (121) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

بينما أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1096) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك،ثروة زراعية).

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

