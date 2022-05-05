عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط 4146 قضية سرقة تيار كهربائي

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود أجهزة  خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (2809) قضية متنوعة. 

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4146) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (121) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

بينما أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1096) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك،ثروة زراعية).

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 
 

الداخلية وزارة الداخلية السكك الحديدية سرقة قضية تموينية محطات السكك الحديدية مصلحة الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

بدون محمد صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الأساسي للموسم الجديد

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

ترشيحاتنا

الصحة: فحص مليون و745 ألف طالب في مبادرة الكشف المبكر عن فيروس «سي»

2 كفاية.. "التضامن": تنفيذ 9.3 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية بتنظيم الأسرة

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة

أحمد سامي عن تدريب سيراميكا كليوباترا: يملك منظومة توفر كل مقومات النجاح

روسيا تعلن طرد 7 دبلوماسيين دنماركيين من البلاد

لا داعي للقلق.. تأثيرات القرار الأمريكي برفع الفائدة على مصر والعالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توم كروز يحضر العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick في سان دييجو

الدنيا دوارة.. ماجد المهندس يطرب جمهور جدة بحفلات العيد في السعودية

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

فيديو

إندومي وحواوشي.. الأغذية المغشوشة تغزو الأسواق وتهدد الصحة العامة.. فيديوجراف

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ