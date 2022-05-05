النمسا: 42% زيادة في أسعار الطاقة المنزلية خلال مارس الماضي

ذكرت وكالة الطاقة النمساوية، أن قفزة واسعة وقياسية حدثت في أسعار الطاقة المنزلية (الكهرباء والغاز) في البلاد، بنسبة 42% خلال مارس الماضي مقارنة بمارس من العام السابق.

وذكر أحدث تقارير الوكالة - الذي صدر اليوم الخميس - أن أغلب الأسر تعاني بشكل متزايد من آثار الزيادات الهائلة في أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن جميع مصادر الطاقة أصبحت أكثر تكلفة بشكل كبير مما كانت عليه في العام الماضي.

وأضاف أن معدل التضخم في البلاد على أساس سنوي سجل 6.8 فى المائة في مارس الماضي و2.1 في المائة على أساس شهري.

وأشار التقرير إلى استمرار الزيادات في أسعار الوقود في نفس الفترة، حيث زادت تكلفة الديزل بنسبة 55.0% عن العام السابق والبنزين الممتاز بنسبة 45.3%، لافتا إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي بنسبة 73.1% في مارس مقارنة بالعام الذي سبقه، موضحا أنه مقارنة بشهر فبراير الماضي ارتفع سعر الغاز بنسبة 5.6%.