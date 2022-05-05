نائب بالشيوخ: تصنيف مصر عند +B يحافظ على ثقة المستثمرين

قال عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف مصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد متانة الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وقدرة مصر علي استيعاب صدمة فيروس كورونا.

وأضاف “عكاشة” لـ"صدي البلد"، أن التقرير أيضا يساهم بشكل كبير في تجديد ثقة المستثمرين في الحفاظ علي الاستمرار في الاستثمارات داخل القاهرة، علاوة علي أن هذا التصنيف يسهم أيضا في التسهيل علي الحصول علي تمويلات وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن عمليات التصنيف تتم وفقا لمعايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ومعرفة الأصول والتدفقات المالية.

تصنيف مصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية

جاء ذلك تعليقا علي ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف حول تصنيف وكالة فيتش لمصر .

وأوضح الانفوجراف أن وكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة لافتا إلى أن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى اقتصادها الكبير ونموه القوي.

وتابع الانفوجراف أنه يُتوقع نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد ، مشيرا الى أنه ما زال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسابقة عليها، بالرغم من انخفاض عدد السائحين الوافدين من روسيا وأوكرانيا.