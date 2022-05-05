ضبط عامل بحوزته 4 كيلو حشيش بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورهالاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنيةبمديرية أمن الجيزة قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى بالقرية محل سكنه ، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف للتواصل مع عملائه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

