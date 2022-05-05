علي جمعة يحذر من استخدام الألعاب الجنسية : حرام شرعا

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن استخدام الألعاب الجنسية من السلوكيات الخاطئة، حيث انتشرت هذه الظاهرة عبر الاتصالات والتقنيات الحديثة.

وأشار "جمعة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الخميس، إلى أن استخدام الألعاب الجنسية حرام شرعا، موضحا أنه لا يجوز استعمال مثل هذه الأمور، حيث أن ديننا يأمرنا بالعفاف، مستدلا بقول الرسول الشريف: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".

وكشف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن دعاء عند زيارة المقابر، قال فيه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون بكم إن شاء الله تعالى، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، اللهم شفعهم فينا يوم القيامة وشفع فينا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم".