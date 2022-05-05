على خلفية الحرب الأوكرانية.. اتفاقية دفاع جديدة بين بريطانيا واليابان.. ما أهدافها؟

قال أحمد مصطفى الكاتب والباحث السياسي، إن التعاون البريطاني - الياباني، هدفه الأول هو الشراكة الدفاعية، مشيرا إلى أن زيارة رئيس وزراء اليابان لبريطانيا لها أهمية كبيرة في ظل التطورات الحالية.

وأضاف الكاتب والباحث السياسي، خلال حديثه ببرنامج "من لندن"، عبر قناة "الغد"، أن التعاون مع الحكومة اليابانية يأتي كجزء من التنسيق الأمريكي وحلفائها منها أستراليا واليابان وبريطانيا فيما يتعلق بالصين وليس روسيا فقط، موضحا أن التعاون البريطاني - الياباني هدفه الشراكة الدفاعية خاصة في مسألة المناورات في ظل البحث عن حفظ السلام والأمن وما يتعلق أيضا بتايوان.

وأشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تطورا كبيرا ومتصاعدا بشأن قيام الصين باختراقات لتايوان، موضحا أن هذا زاد مع الحرب الروسية - الأوكرانية بالإضافة إلى الحديث عن توسعات حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح الكاتب والباحث السياسي، أن حلف الناتو يريد أخذ الخطوات الاستباقية واحتمالية فرض العقوبات قبل أن تقوم الصين بأي عمل عسكري.

واتفقت بريطانيا واليابان على إبرام اتفاق دفاعي بينهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفق ما تضمن بيان لداونينج ستريت، ووفق البيان فإنه المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الياباني عن الاتفاق الذي "يسمح للقوات اليابانية والبريطانية بأن تعمل وتتدرب وتتحرك معا، وبالتالي تعزيز التزام المملكة المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ".