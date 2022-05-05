شاهد.. آخر لحظات جمعت ياسمين صبري بـ أبو هشيمة قبل انفصالهما

حرص الثنائي الشهير ياسمين صبري وابو هشيمة خلال فترة زواجهما على الظهور والمشاركة في عدد من المناسبات، ونشر صورهما من رحلاتهما حول العالم.

صدى البلد يعرض لكم آخر الصور واللقطات التي جمعت الثنائي، في عدد من المناسبات المختلفة.

تصدر خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل، والذي أكدته الفنانة وقالت إن الانفصال حدث بالفعل .

انفصال ياسمين صبري وابو هشيمة

سات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان خبر طلاق رجل الاعمال احمد ابو هشيمة والفنانة ياسمين صبري .

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.