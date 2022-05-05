مفيد عاشور : يجب أن يكون الفنان موهوبا ومثقفا .. فيديو

قال الفنان مفيد عاشور، إنه من المهم للغاية ان يكون الفنان مثقفا، معقبا:"بيسمع شعر، بيقرأ فلسفة، واقتصاد وبيفهم فى الفن التشكيلى ويسمع موسيقى وما إلى ذلك".



وأضاف عاشور خلال حواره مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، التمثل ليس كلاما يقال والفن هو إخضاع الشخصية المقدمة لتاريخها عبر علم الاجتماع والنفس.

موهبة الفنان



وتابع مفيد عاشور : موهبة الفنان هامة للغاية وتكملها الثقافة والوعي الفني، معقبا:" الموهبة زى الثوب القماش".

وقال عاشور ، إنه بدأ مشواره الفنى محترفا منذ 35 عاما،لافتا إلى أنه من محافظة الإسماعيلية.