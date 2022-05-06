مصرع طفل وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق بحيرة قارون

لقي طفل مصرعه وأصيب 6 اخرين إثر إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحي علي ضفاف البحيرة بسبب إنفجار الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى عدم سيطرة قائد السيارة وانقلابها على جانبى الطريق .

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد خالد حسن مٱمور مركز شرطة أبشواي بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحي نتيجة إنفجار الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلابها.

وعلي الفور انتقلت سيارات مرفق الإسعاف الي مكان الواقعة ونقل المتوفي ويدعى زياد عادل مصطفى 13سنة الي مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة ، كما تم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتسليم الجثمان إلى اسرتة لدفنه في مقابر العائله.