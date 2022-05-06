شاب سعودي يصطاد سمكة قرش بأدوات بسيطة .. شاهد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، لشاب سعودي في الدمام قام بإصطياد سمكة قرش طولها حوالي متر، و قام بنشرها عبر منصات التواصل الإجتماعي .



وفقا لما تناقلته منصات التواصل الإجتماعي في السعودية، فإن شاب من مدينة الدمام قام بنشر مقطع فيديو فيه سمكة قرش يبلغ طولها متر أو متر و نصف تقريبا بأدوات بسيطة كأي سمكة زينة يتم اصطيادها و عصاه و لكنه تفاجئ أنه اصطاد سمكة أكبر من توقعاته .



يظهر في مقطع الفيديو الذي نشره الشاب عبر موقع تويتر، حجم السمكة التي قام بإصطيادها بشكل واضح و صوته في الخلفية و هو يردد " تبارك الله " .



تسبب ذلك المقطع الذي نشره الشاب في إثارة الجدل بين المواطنين و تزايد السؤال عن وجود أسماك القرش في ذلك المكان أو تشكيلها خطورة على المواطنين في ذلك المكان .



جدير بالذكر أن، عدد كبير من الرواد قاموا بالتعليق و مشاركة الفيديو، حتى أصبح حديث الساعة في السعودية عبر منصات التواصل الإجتماعي.

https://twitter.com/Yoyahegazy1/status/1522013101016690690

