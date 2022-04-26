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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

سمكة قرش
سمكة قرش

في لحظة نادرة تمكن مصور سويسري من التقاط مقطع فيديو مذهل من داخل فم سمكة قرش النمر.

 

جاء ذلك بعدما ابتلعت سمكة قرش النمر كاميرا المصور السويسري ذات الـ 360 درجة في أعماق البحر.

 

كان المصور «زيمي دا كيد» صانع أفلام ناشط بيئي يسجل فيلمًا وثائقيًا في جزر المالديف عندما أخذ قرش النمر يحوم حول كاميرته الصغيرة وحاول أكلها.

 

في المقطع، يتقدم القرش ويعض الجهاز، مما مكن السمكة من التقاط مشاهد مذهلة من بين فكي القرش والتي أظهرت أسنانه الكبيرة وحلقه وخياشيمه بوضوح.

 

عندما أدرك القرش أن الكاميرا ليست مناسبة للاستهلاك، قام أخيرًا ببصقها وسبح بعيدًا، لحسن الحظ، نجت معدات الكاميرا ولم تتعرض لضرر كبير.

 

أوضح المصور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد أطلقت كاميرا Insta360 الخاص بي في أعماق البحر لترسو على الرمال، لكن سمكة القرش كانت فضولية جدًا، لقد رأت هذا الشيء اللامع وفكرت - دعني أتذوقه - ثم قامت بتدوير الكاميرا".

 

ونقلت صحيفة الإندبندنت عن زيم قوله: "عندما تعض أسماك القرش الناس، فليس ذلك لأنها تريد أكلهم، بل لأنها ترى شخصًا ما ولديها فضول لذلك تعضه فقط".

https://www.instagram.com/reel/Ccnf4L0opDu/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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