الجيش اليمني: 341 خرقًا حوثيًا للهدنة الأممية في 5 أيام

قال الجيش اليمني، أمس الخميس، إن ميليشيا الحوثي الإيرانية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في كافة جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وأبين والحديدة وتعز والضالع، مؤكدًا التزامه بالوقف التام لإطلاق النار تنفيذَا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

ورصدت قوات الجيش اليمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي 341 خرقًا خلال 5 أيام من العيد في الفترة ما بين 3 أبريل حتى 4 مايو الجاري.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 113 خرقًا في الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، و69 خرقًا في جبهات القتال غرب حجة، و65 خرقًا في جبهات محور تعز، و43 خرقًا في جبهات الجوف، و43 خرقًا في محوري البرح وحيس جنوب الحديدة (خلال يوم العيد فقط الاثنين 2 مايو)، و4 خروقات في محور الضالع، و3 خروقات شمال وغرب صعدة، وخرقًا واحدًا في محور أبين.

وعلى رأس الخروقات قيام الميليشيا الحوثية بتنفيذ عمليات هجومية ومحاولات تسلل إلى مواقع القوات الحكومية في مختلف الجبهات منها عملية هجومية وأكثر من 10 محاولات تسلل في أوقات متفرقة، بحسب البيان.

وأضاف "كما رصدت قوات الجيش إطلاق الميليشيا الحوثية 8 صواريخ خلال يومين باتجاه مناطق يمنية وسعودية آهلة بالسكان وباتجاه مواقع عسكرية منها 4 صواريخ باليستية و4 صواريخ كاتيوشا في تصعيد غير مسبوق منذ انطلاق الهدنة" .

وأكد البيان، أنه طيلة الأيام الخمسة الماضية، تعرّضت القرى الآهلة بالسكان في مقبنة غرب تعز وفي مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة لاستهداف ممنهج من قبل الميليشيا الحوثية بالأسلحة الرشاشة المختلفة

كما استهدفت الميليشيا الحوثية مبنى إدارة أمن تعز المجاور لكلية الآداب وحديقة جاردن سيتي ومبنى النادي الأهلي بقذائف الهاون في عمليتين منفصلتين، الأربعاء، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص من رجال الأمن والمدنيين وألحق أضرارًا في السيارات والمنازل، وبثّت الرعب والهلع بين الأطفال والأسر التي كانت تحتفل بعيد الفطر في الحديقة المجاورة.