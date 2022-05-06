أجواء اقوى حفلات العيد.. "لوك" أحمد سعد و"طرب" بهاء سلطان و"إنسانية" رامي جمال .. صور

شهدت إحتفالية عيد الفطر التي أحياها نجوم الأغنية بهاء سلطان وأحمد سعد ورامي جمال داخل الحديقة الصينية بمدينة نصر العديد من الكواليس والأجواء الحماسية التي تفاعل معها الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار.



أحيا أولى فقرات الحفل النجم أحمد سعد الذي صعد على خشبة المسرح مرتديا "تشيرت" ممزق لفت انتباه الحضور وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة.



وتزايدت آجواء الإثارة خلال فقرة رامي جمال الذي حرص على تقديم أغنية "اوعديني" لعروس من ذوي القدرات الخاصة وزوجها وسط مزيد من التفاعل وهتافات الإعجاب.



واختتم ابهاء سلطان آخر فقرات الحفل بوصله طربية لاشهر أغانيه التي تالق بها طوال مشواره الفني منها "تعالى ادلعك" ،"الواد قلبه بيوجعه" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.



قام بتنظيم الحفل أحمد يوسف "لندن ميديا" الذي تلقي عبارات إشادة من نجوم الحفل خلال احياء فقراتهم لما بذله من مجهود للخروج بواحدة من أقوى سهرات عيد الفطر والتي نفذت علي غرار حفلات اللايف العالمية من مسرح واضاءة وصوت.

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