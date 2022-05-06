عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حذر منه خبراء الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع

حالة الطقس في أسبوع
حالة الطقس في أسبوع

بدأ الموظفون في العودة إلى أعمالهم، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعودة مواعيد العمل إلى طبيعتها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ما يزيد من اهتمام الجميع بحالة الطقس، خاصة وأن هناك تقلبات طفيفة في درجات الحرارة.

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأسبوع  المقبل، حيث يكون هناك انخفاض جديد في درجات الحرارة على كافة الانحاء، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق متفرقة، فـ كيف ستكون حالة الطقس على مدار أسبوع؟

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح بعدة مناطق والقاهرة 27 درجة

الأرصاد: بداية ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت وتصل الذروة إلى 35 درجة

حالة الطقس اليوم 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تتكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر من 4 إلى 7 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يكون الطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17
السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 17
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21
شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 18
جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 20

درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس السبت

يكون طقس السبت مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق متفرقة.

طقس يوم الأحد 

يكون الطقس يوم الأحد القادم 8 مايو 2022، مائل الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتتكاثر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الإثنين 

يكون طقس السبت مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء

يستمر طقس الثلاثاء مثل ما سبقه من الأيام حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء

يكون الطقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتتكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر من 4 إلى 7 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يكون الطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة الشبورة المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة صالح سليم.. 7 محطات صنعت أسطورة مايسترو الأهلي

حذر منه خبراء الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع

الأكثر كفاءة.. محرك Hurricane يغزو أسطول ستيلانتس والبداية مع جيب جراند واجونير 2022

جوجل ترسل بديل "يوتيوب" الشهير إلى مقبرة التطبيقات في أغسطس

مصرع 3 وإصابة 11 اخرين في تصادم مروع بين نقل وميني باص بالدائري الإقليمي.. صور

فاتورة بالأعطال.. التزامات مراكز الخدمة والصيانة بقانون حماية المستهلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

فيديو

من الحب ما قتل.. قصة دينا وكريم من الخطوبة حتى الموت.. فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ