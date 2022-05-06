حذر منه خبراء الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع

بدأ الموظفون في العودة إلى أعمالهم، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعودة مواعيد العمل إلى طبيعتها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ما يزيد من اهتمام الجميع بحالة الطقس، خاصة وأن هناك تقلبات طفيفة في درجات الحرارة.

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأسبوع المقبل، حيث يكون هناك انخفاض جديد في درجات الحرارة على كافة الانحاء، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق متفرقة، فـ كيف ستكون حالة الطقس على مدار أسبوع؟

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تتكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر من 4 إلى 7 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يكون الطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21

شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 18

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 20

درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس السبت

يكون طقس السبت مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق متفرقة.

طقس يوم الأحد

يكون الطقس يوم الأحد القادم 8 مايو 2022، مائل الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتتكاثر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الإثنين

يكون طقس السبت مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء

يستمر طقس الثلاثاء مثل ما سبقه من الأيام حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء

يكون الطقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتتكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر من 4 إلى 7 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يكون الطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.