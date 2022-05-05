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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: بداية ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت وتصل الذروة إلى 35 درجة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الانخفاض في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، وبخاصة خلال ساعات الليل بسبب نشاط الرياح الذي يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الجمعة، لافتةً إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، اليوم الخميس، ولن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، وستبدأ في التلاشي بداية من الغد، وستبدأ درجات الحرارة في الزيادة بداية من يوم السبت.


وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية  على القناة الفضائية المصرية: "بداية من يوم السبت ستبدأ درجات الحرارة في الزيادة وتصل ذروة الارتفاع الحادة إلى 35 درجة على القاهرة الكبرى". 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "بداية من الأمس، بدأت درجات الحرارة تنخفض على أغلب مناطق الجمهورية، ومحافظات جنوب الصعيد ستنضم اليوم إلى انخفاض درجات الحرارة، واليوم سيشهد انخفاضا عن الأمس بنحو درجة، وستكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية". 

 

الكتل الهوائية 


وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ معظم الكتل الهوائية ستكون قادمة من على البحر المتوسط وجنوب أوروبا، كما تتأثر البلاد بوجود امتداد لمنخفض في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة. 


وأكدت، أنّ طقس النهار يكون ربيعيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، كما تشهد السواحل الشمالية انخفاض في درجات الحرارة أكثر من القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ويتراوح الطقس ما بين حار إلى شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد في فترات النهار.

الأرصاد درجات الحرارة منار غانم الكتل الهوائية الطقس الوجه البحرى السواحل الشمالية

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