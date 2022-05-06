بإطلالة أنيقة...أحلام تتألق في أحدث ظهور

حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أحلام في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت فستان طويل وأكمام طويلة، واتسم التصميم بنقوشات الورد التي منحتها إطلالة مبهجة.

انتعلت أحلام حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، كما تزينت بمجموعة من مجوهرات الألماس التي زادت من أناقتها وجاذبيتها أيضا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام على تسريحة شعر مميزة، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ومؤخرا، نشرت الفنانة أحلام الشامي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر.

وهنأت من خلالها متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك ،وكتبت “مبارك عيدكم..”، ما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معها عبر التعليقات.