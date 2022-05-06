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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية في بنك مصر اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 6 مايو 2022 وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.


نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية مستهل اليوم الجمعة فى بنك مصر :


وسجلت العملات العربية مستهل اليوم الجمعة في بنك مصر: “بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 57.90جنيه للشراء و 60.45جنيه للبيع”.


واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل اليوم الجمعة في بنك مصر 4.91جنيه للشراء و 4.93 جنيه للبيع  .

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل اليوم الجمعة فى بنك مصر 5.02جنيه للشراء 5.03 جنيه للبيع   .


ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري مستهل اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 47.67جنيه للشراء 49.09جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري مستهل اليوم الجمعة فى بنك مصر 25.62جنيه للشراء و26.12جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى مستهل اليوم الجمعة فى بنك مصر 46.82جنيه للشراء و 48.07جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى مستهل اليوم الجمعة فى بنك مصر 4.73جنيه للشراء و 5.08جنيه للبيع  .

 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.

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