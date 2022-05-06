في ذكرى وفاة صالح سليم.. 7 محطات صنعت أسطورة مايسترو الأهلي

تحل اليوم، الجمعة، الذكرى الـ 20 لوفاة صالح سليم مايسترو الكرة المصرية وأسطورة النادي الأهلي، والذي رحل عن عالمنا في 6 مايو عام 2002، بعد صراع مع المرض.

ويستعرض “صدى البلد” محطات في مسيرة صالح سليم:

نشأته:

ولد صالح سليم في 11 سبتمبر عام 1930 في حق الدقي، حيث كان يعمل والده طبيبا، وظهرت موهبته مبكرا، حيث لعب في فريق مدرسة الأورمان الإعدادية، ثم منتخب المدارس الثانوية أثناء دراسته بالمدرسة السعيدية، إلا أن اكتشف حسن كامل المشرف على فريق الأشبال بالنادي الأهلي وألحقه بصفوف الناشئين بالنادي عام 1944 .

انضمامه إلى الفريق الأول:

التحق صالح سليم بالفريق الأول عام 1947 وتدرب تحت قيادة مختار التتش وكان ظهوره الأول أمام المصري البورسعيدي ونجح في تسجيل هدفا.

يمتلك صالح سليم مسيرة أسطورية مع النادي الأهلي حيث ساهم في تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري 9 مرات متتالية، وكأس مصر 8 مرات، كما فاز رفقة الأحمر بكأس الجمهورية العربية عام 1961.

سجل صالح سليم 78 هدفا بقميص الأهلي في مسابقة الدوري الدوري المصري، و 14 هدفا في كأس مصر.

تجربة احترافية قصيرة:

خاض صالح سليم تجربة احترافية في صفوف جراتس النمساوي عام 1963 وسجل مع 9 أهداف، لكنه عاد سريعا إلى مصر بسبب عدم قدرته مع التعايش مع الأجواء الأوروبية.

إنجازاته مع منتخب مصر:

وعلى مستوى المنتخب الأول، ساهم صالح سليم في تتويح منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 1959 كما شارك في دورة الألعاب الأوليمبية والدوري العربية موسم 1961.

اعتزال صالح سليم:

وفي موسم 1965 قرر صالح سليم الانضمام لـ فريق الترسانة ولكنه لم يستطع اللعب لفريق آخر غير الأهلي واستمر في الفريق حتى موسم 1967 وأعلن اعتزاله، وأقيمت مباراة اعتزاله 1980 بسبب ظروف النكسة حيث أقيمت مباراة اعتزال جماعي لعدد كبير من أساطير الكرة المصرية.

رئاسة النادي الأهلي :

بدأ صالح سليم رحلة جديدة مع النادي الأهلي، حيث عمل مديرا للكرة عام 1971 حتى عام 1972 وقرر خوض انتخابات مجلس إدارة النادي بعد انتخابه لعضوية المجلس ،حصل على نسبة 45% من الأصوات بفارق ضئيل عن رئيس النادي الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجي.

خاض صالح سليم انتخابات الأهلي مجددا 1980 واستطاع الفوز بالرئاسة النادي وذلك بعد دعم كبير من نجوم الفريق وقتها أبرزهم محمود الخطيب، مصطفى يونس، ثابت البطل.

استمر صالح سليم في رئاسة النادي الأهلي حتى عام 1988 وقرر الابتعاد عن الساحة من الفرص للعديد من كوادر النادي الأهلي لخوض التجربة، لكنه عاد مجددا عام 1990، بسبب حالة عدم الاستقرار التي كان يمر بها المارد الأحمر في هذا الوقت وتدهور النتائج.

قاد صالح سليم الأهلي حتى عام 1992، وجرت الانتخابات أعوام 1996 و2000 واستطاع صالح سليم باسمه وإنجازاته إحلال الاستقرار داخل النادي الأهلي.

رحلة فنية:

دخل المايسترو صالح سليم حياة الفن والسينما من خلال مجموعة من الأفلام المميزة ، ليبدأ المشاركة فى أفلام "الشموع السوداء، والسبع بنات، والباب المفتوح".

وفاة المايسترو:

رحل صالح سليم عن عالمنا في السادس من مايو عام 2002، بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.

أبرز أقوال صالح سليم:

من أبرز أقوال صالح سليم “ الأهلي ملك لم صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه”، أيضا صالح سليم صاحب مقولة “الأهلي فوق الجميع”.