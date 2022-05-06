ظهر في فيديو مقيدا بجنزير.. الأمن يستجيب لسيدة بـ علاج نجلها نفسيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (أم تناشد المسئولين بعلاج إبنها ) يظهر خلاله شاب مقيد اليدين والقدمين بجنزير ووالدته تلتمس علاجه وإيداعه بإحدى المصحات النفسية لكونه دائم التعدى عليها وعلى أهالى القرية بالضرب وإحداث إصابات بهم .

بالفحص أمكن تحديد السيدة التى تظهر بمقطع الفيديو وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز ديرب نجم بالشرقية ) وتناشد المسئولين لعلاج نجلها لكونه "يعانى من مرض نفسى" وتطلب إيداعه بإحدى المصحات النفسية .

وبإستدعائها حضرت وبصحبتها نجلها ، وبسؤالها أيدت ما جاء بالفحص ، وأضافت أن نجلها يعاني من أمراض نفسية ويحتاج إلى العلاج ، وأنه سبق حجزه بإحدى المستشفيات النفسية وحالياً يعالج عند أحد أطباء الأمراض النفسية مما دفعها إلى تقييده بالجنازير بالمنزل خشية تعديه عليها وعلى الجيران.. وبسؤال نجلها المذكور تبين أنه يهذى بكلمات غير مفهومة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتقرر علاج المذكور نفسيا.