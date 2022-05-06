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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شرطي يكشف عملية تهريب 500 كيلو من مخدر الهيروين في سويسرا

صدى البلد

تمكن شرطي في إحدى المطارات في سويسرا من الكشف عن شحنة ضخمة من مخدر الهيروين أثناء تواجده في المطار، بعد تفتيش كمية هائلة من البن المعد لتوزيعه على الأسواق في غرب سويسرا . 
و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" فإن الشرطة في غرب سويسرا قامت بكشف عملية تهريب ضخمة عندما عثرت على 500 كيلوجرام من الكواكيين في شحنة ضخمة من البن المعد للتصدير و توزيعه على المحلات التجارية . 

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عثرت الشرطة على اكياس هائلة من الكوكايين، و قامت بجمعها كلها قبل أن يتم توزيعها على التجار من خلال الشحنة، و يبدو ان هناك تجار للمخدرات كانوا يسعوون لإتمام تلك الصفقة . 
ذكرت التحريات الأمنية أن الـ500 كيلو من الهيروين التي عثر عليها في الحاوية التي كانت تنقل البن تقدر بحوالي50 مليون دولا ر. 
جدير بالذكر أن التحريات مازالت مستمرة، و لم تنشر الشرطة أي شئ أو تفاصيل عن تلك الشحنة الضخمة من المخدرات و منعت نشر اي معلومات حتى إنتهاء التحقيقات . 
 

سويسرا شحنة مخدر الهيروين الهيروين البن

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