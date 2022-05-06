وصول أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى عدن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية

وصلت أولى دفعات أسرى مليشيات الحوثي، الجمعة، إلى مطار عدن بعد أن بادر التحالف العربي بإطلاق سراحهم كحسن نية في إطار الهدنة الأممية.

وقال مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية"، إن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر وصلت مطار عدن وعلى متنها 40 أسيرا من مليشيات الحوثي ضمن مبادرة للتحالف العربي تشمل الإفراج عن 180 أسيرا للانقلابيين.



ومن المنتظر أن تصل طائرتان للصليب الأحمر الدولي تقل أسرى مليشيات الحوثي إلى مطار عدن بعدد 117 أسيرا انقلابيا.

وفي الصدد، قال متحدث الصليب الأحمر في اليمن بشير عمر، في تصريحات صحفية، إن اللجنة الدولية تسهل نقل الأسرى الحوثيين الذين أفرج عنهم من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.



وأضاف أن عملية نقل الأسرى تتم عبر 3 طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، حيث تقلع من مطار أبها في السعودية إلى مطار عدن باليمن وجميعهم يمنيون وقعوا في الأسر لأسباب تتعلق بالنزاع.



وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن.

ووفقا للتحالف العربي تأتي هذه العملية ضمن مبادرة المملكة العربية السعودية الإنسانية.

وأضاف التحالف العربي أن نقل الأسرى الحوثيين جوا إلى صنعاء وعدن سيكون خلال 3 مراحل ستكتمل اليوم الجمعة.

وتأتي المبادرة الإنسانية من طرف واحد للتحالف العربي وتشمل 163 أسيرا حوثيا بينهم 117 أسيرا سيصلون إلى مطار عدن.

ومن المقرر أن يتم تسلم 9 أسرى من جنسيات صومالية وإثيوبية إلى بلدانهم، فضلا عن 40 حالة إنسانية سوف يتم الإفراج عنهم بإشراف الصليب الأحمر الدولي.