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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يعد المستثمرين بمضاعفة أرباحهم بعد استحواذه على تويتر

إيلون ماسك يوعد المستثمرين
إيلون ماسك يوعد المستثمرين بمضاعفة أرباحهم مرتين أو ثلاثة

وعد رجل الأعمال، إيلون ماسك، المستثمرين أنه سيضاعف أموالهم مرتين أو ثلاث مرات إذا دعموا صفقته للاستحواذ على تويتر، كما قال إن أرباح المستثمرين قد تصل إلى 10 مرات إذا سارت الأمور بالشكل المطلوب. 


وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن إيلون ماسك أخبر المستثمرين إنه واثق للغاية من أنه سيضاعف أموالهم مرتين أو ثلاث مرات إذا دعموا صفقه شرائه واستحوذ على تويتر، حيث كان تلقى بالفعل  7.1 مليار دولار إضافية  كتمويل جديد لاتمام صفقة استحواذه.

إيلون ماسك يجمع 7.1 مليار دولار جديدة لتمويل صفقة تويتر

مفاجأة.. إيلون ماسك يعارض بشدة فكرة حظر ترامب على تويتر |تفاصيل

وصرح مصدر مضطلع على الأمر ضمن الحاضرين لاجتماع نيويورك تايمز، أنه في اجتماعه مع المستثمرين ، وعد ماسك المستثمرين بأنهم في المستقبل قد يرون عوائد من 5 إلى 10 أضعاف استثماراتهم إذا تم له ما أراد . 


وألمح ماسك إلى أنه قد يضاعف قاعدة مستخدمي تويتر إلى أكثر من 500 مليون مستخدم بحلول عام 2025 مع جذب عشرات الملايين من المشتركين المدفوعين، وفقًا لما قالته أربعة مصادر مطلعة على العروض.  

 

وفي وقت سابق، قال ماسك إن تويتر قد تفرض تكاليف للخدمة على المستخدمين التجاريين والحكوميين، كما قال رجل الأعمال، جاريد بيرشال، والذى يعد بمثابة اليد اليمنى لإيلون ماسك، إن ماسك لا يختلف بشدة مع قرار حظر الرئيس السابق ترامب على تويتر.
 

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